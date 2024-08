Zum Schulanfang am Donnerstag war die Polizei vor den Grundschulen im Einsatz für einen sicheren Schulweg. „Wir machen das, um den Start in den Schulalltag zu erleichtern, damit die Kinder und Eltern sich sicher fühlen“, sagt Julia Kohl von der Polizei Suhl. Allen Verkehrsteilnehmern riefe man so ins Gedächtnis, dass nun wieder Kinder unterwegs seien und Vorsicht geboten sei. „Grundsätzlich kann man sagen, dass es super lief und ein erfolgreicher Tag war, bei dem viele fröhliche Kinder ihren ersten Schultag beschritten haben.“ Das einzige Problem, dem die Polizisten an diesem Tag auch vor der Grundschule in Heinrichs begegneten, ist das Halten von Autos an der Straße, um die Kinder rauszulassen. „Meist haben die Kinder auch noch so viel Zeug dabei, dass das dann chaotisch wird“, berichtet Julia Kohl. Um sich und andere nicht zu gefährden, sollten die Fahrer besser ein paar Minuten mehr einplanen und richtig parken, rät sie. Die Polizisten achten bei der Schulwegsicherung unter anderem darauf, dass die Kinder richtig im Auto gesichert sind. Auch an den Fußgängerüberwegen, zum Beispiel am Himmelreich, wird geschaut, dass sie eine gute Sicht haben und die Straße sicher überqueren können. Außerdem wird auf gefahrloses Verhalten an Ampeln und beim Aussteigen aus Bus und Auto geachtet. „Wir sind vor allem als Unterstützung für den sicheren Schulweg vor Ort. Die Kinder freuen sich dabei immer, uns zu sehen“, sagt Julia Kohl. Deshalb wird man die Polizei auch in den nächsten zwei Wochen vor allen Suhler Grundschulen antreffen.