Viele Gemeinschaften haben ihre Aufnahmerituale. Manche lassen ihre neuen Mitglieder barfuß über glühende Kohlen laufen, andere kriegen den Hintern rot gemacht. Am Oberhofer Sportgymnasium (SGO), einer von 43 Eliteschulen des Sports in der Bundesrepublik, ist das nicht anders. Wer hier aufgenommen werden möchte, muss nicht nur gute schulische und sportliche Leistungen bringen. Er oder sie muss anno 2025 auch Wasser- und Mehlduschen und noch mehr über sich ergehen lassen.