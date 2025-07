In Ostdeutschland und Thüringen haben es die Grünen besonders schwer. Aber auch im Nachbarland Bayern wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Deshalb war die Wahl am 18. Mai in Würzburg ein Paukenschlag: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte sicherten sich die Grünen das Oberbürgermeisteramt in einer bayerischen Großstadt. Mit großem Vorsprung siegte Martin Heilig im zweiten Wahlgang gegen die CSU-Kandidatin. Am Donnerstag ist er nun vereidigt worden. Würzburg ist Partnerstadt von Suhl.