Geradezu unscheinbar, ja gewöhnlich sieht es hier aus, in diesem Kreißsaal, der in rotes Licht getaucht wird. Weil die Vorhänge an den Fenstern rot sind, ebenso wie das lange Tuch, das von der Decke und über dem Bett hängt, das hier steht. Weil eine Wand rot gestrichen ist. Weil eine kleine rote Lampe hinter der Waage brennt, auf der Neugeborene gewogen werden. Ganz so, wie man es auch in Kreißsälen vorfinden kann, die anders als dieser hier nicht zu den Ilm-Kreis-Kliniken in Arnstadt gehören. Dass dieses Zimmer ein Teil von Thüringens erstem Hebammenkreißsaal ist, ist mit bloßem Auge nicht zu sehen.