Den Industriestandort Föritztal stärken. Am Freitag fand in Neuhaus-Schierschnitz die erste Firmenmesse statt, bei der sich zahlreiche Unternehmen der Region präsentierten. Neben Bürgermeisterin Silke Fischer waren unter anderem politische Vertreter aus Sonneberg, Schalkau, Steinach und Frankenblick anwesend. Unter den Gästen befanden sich zudem Vertreter aus der Wirtschaft, darunter der Betriebsleiter von Alpla, Mitorganisator Tommy Büttner sowie Roswitha Hammerschmidt, Leiterin der IHK-Niederlassung in Sonneberg. Sie sprach sich für ein stärkeres Engagement bei der Facharbeitergewinnung aus. Gerade im Hinblick auf den Stellenabbau in der Region gibt es viel Fachpersonal, dass auf einen geeigneten Arbeitgeber hofft.