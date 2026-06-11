Berlin - Sein Debüt als TV-Experte fiel für Christian Streich auf einen ganz besonderen Tag. Der langjährige Trainer des SC Freiburg feierte am ersten Tag der Fußball-WM seinen 61. Geburtstag. Zu Ehren von Streich stimmten die Experten Per Mertesacker, Christoph Kramer, Fritzy Kromp sowie Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und ihr Kollege Jochen Breyer gemeinsam mit dem Publikum im Berliner Studio ein Geburtstagsständchen an. Trotz des etwas schiefen Gesangs zeigte sich Streich erfreut über die musikalische Einlage.
Erster Auftritt Geburtstagsständchen für WM-Experte Streich live im TV
dpa 11.06.2026 - 20:04 Uhr