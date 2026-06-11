Erster Auftritt: Geburtstagsständchen für WM-Experte Streich live im TV

Berlin - Sein Debüt als TV-Experte fiel für Christian Streich auf einen ganz besonderen Tag. Der langjährige Trainer des SC Freiburg feierte am ersten Tag der Fußball-WM seinen 61. Geburtstag. Zu Ehren von Streich stimmten die Experten Per Mertesacker, Christoph Kramer, Fritzy Kromp sowie Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und ihr Kollege Jochen Breyer gemeinsam mit dem Publikum im Berliner Studio ein Geburtstagsständchen an. Trotz des etwas schiefen Gesangs zeigte sich Streich erfreut über die musikalische Einlage.