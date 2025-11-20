Nein, das hat es bisher so tatsächlich noch nicht in Schmiedefeld gegeben. Und als Christopher Gellert vom GutsMuths-Rennsteiglaufverein im vergangenen Frühjahr mit seiner Idee bei anderen Vereinen in Schmiedefeld und Vesser wegen Unterstützung nachfragte, war schnell klar, der erste Adventsmarkt wird gemeinsam gestemmt. Ob Schmiedefelder Kirmesverein, der SV Rennsteig oder der Heimatverein Vesser/Schmiedefeld, ein Ja gab es von allen sofort für die neue Veranstaltung, die am 29. November von 14 bis 22 Uhr in der Rennsteiglaufhalle in Schmiedefeld Premiere feiern soll.