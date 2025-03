Der aktuelle Winter war im Thüringer Wald einer der schneeärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Für manche Wintersportfans lohnte es sich nicht einmal, die Skier herauszuholen – obwohl nach Angaben des Schneetelefons, das von Regionalverbund Thüringer Wald betrieben wird, immerhin noch an zusammengerechnet 35 Tagen Langlauf auf Naturschnee im Thüringer Wald möglich war. „Mit 125 Kilometern Streckennetz hatten wir am 5. Januar 2025 die meisten gespurten Loipen“, sagte die Sprecherin Maja Reumschüssel auf Anfrage unserer Redaktion. In früheren Jahren waren in einer Saison auch schon mal über 80 Langlauf-Tage drin.