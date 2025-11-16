Wer hat’s erfunden? Nein, nicht die Schweizer, die Berliner sind es gewesen. Und das schon 1997. Da nämlich wurde die erste Berliner Museumsnacht veranstaltet. Ein Format, das es mittlerweile als echtes Erfolgsmodell in ganz Deutschland gibt und das ist nun auch in Suhl angekommen. Am Freitagabend wurde in der Waffenstadt erstmals zu einer Museumsnacht eingeladen. In Stadtbücherei, Fahrzeugmuseum und CCS und im Waffenmuseum waren zu späterer Stunde als üblich die Pforten geöffnet. Und das, was in den Metropolen der Republik funktioniert, das lockte eben auch in Suhl.