Die heutige Erste Stadtschule Bad Salzungen verdankt ihre Entstehung maßgeblich dem engagierten Bürger Johann Wilhelm Wagner. Der 1875 verstorbene Ratsherr, Kaufmann und Mitglied der Pfännereikommission war zu seiner Zeit eine prägende Persönlichkeit des städtischen Lebens. Gemeinsam mit seiner Ehefrau stiftete er anlässlich ihrer Goldenen Hochzeit im Jahr 1873 die beträchtliche Summe von 47.150 Gulden – umgerechnet rund 646.000 Euro – für den Bau einer neuen Bürgerschule.