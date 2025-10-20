Aufregung am Montagmorgen im Zentrum der Kreisstadt: Nachdem die höchste Alarmstufe Feuer 6 ausgerufen worden war, waren zahlreiche Einsatzkräfte zur Ersten Stadtschule geeilt. Im ersten Stock der Bildungseinrichtung hatte es starke Rauchentwicklung gegeben. Die Schüler waren gerade erst von den Herbstferien auf die Schulbank zurückgekehrt – sie mussten am Morgen durch Lehrer evakuiert werden.