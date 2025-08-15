Erste Runde in DFB-Pokal Jahns Pokal-Plan für Köln-Coup: "Birne", Mut und Überzeugung

Regensburg (dpa/lby) - Für den SSV Jahn Regensburg ist das DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Köln vor allem eine mentale Herausforderung. Das zumindest prognostizierte Trainer Michael Wimmer, der seinen Spielern beim Drittligisten Selbstbewusstsein einredet. "Wichtig ist, das wir mit Überzeugung, ohne Furcht und mutig Fußball spielen. Dass wir an die Chance glauben. Und wenn es Chancen geben sollen, nicht nur dran zu glauben, sondern sie nutzen", forderte Wimmer vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen die Domstädter.