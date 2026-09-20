Bremen/Augsburg - Es hätte so ein schönes Wochenende werden können für Finn Dahmen. Für den Torwart des FC Augsburg ging es zusammen mit seinem Teamkollegen Hennes Behrens zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Das erste Heimspiel mit dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp findet am nächsten Sonntag auch noch in Augsburg statt. "Ich werde Vollgas geben und versuchen, mich möglichst gut zu präsentieren", sagte Dahmen, seine Vorfreude ist groß. Wenn da zeitgleich nicht auch noch der große Frust über das Bundesliga-Spiel bei Werder Bremen wäre...