Seit 2013 vertritt er Oklahoma im Kongress – zunächst im Repräsentantenhaus, seit 2023 im Senat. Mullin ist derzeit der einzige indigene Senator im US-Senat, er ist eingeschriebenes Mitglied der Cherokee Nation.



Politisch steht Mullin fest im konservativen Lager und gehört zu Trumps loyalen Unterstützern. Er vertritt eine stark unternehmensfreundliche Linie, misstraut staatlicher Regulierung und beschreibt sich Medienberichten zufolge selbst eher als Geschäftsmann und Betreiber einer Ranch. Politik betreibe er aus Pflichtgefühl. In seiner Heimat gilt er vielen Wählern als bodenständiger Vertreter des ländlichen Oklahoma – direkt, ungeschliffen und mit deutlichem Akzent.