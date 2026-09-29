Erste Lesung: Landtag debattiert Finanzierung der Frauenhäuser

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Pläne der hessischen Landesregierung zur künftigen Finanzierung von Frauenhäusern stoßen im Landtag auf unterschiedliche Reaktionen. Julia Herz, frauenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, kritisierte den Gesetzentwurf: "Gewalt gegen Frauen ist eines der größten sicherheitspolitischen Probleme in unserem Land, doch die Landesregierung reagiert mit einem Gesetzentwurf, der sich auf das absolut Notwendigste zurückzieht." Zudem wies sie darauf hin, dass der Bund das Land zu dem Gesetz verpflichtet habe. Es sei demnach nicht freiwillig entstanden.