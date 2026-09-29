Erste Lesung: Landtag debattiert Finanzierung der Frauenhäuser

Ministerin spricht von finanziellem Kraftakt

Der Gesetzentwurf der Landesregierung sieht vor, dass das Land ab 2027 die laufenden Kosten der bestehenden Frauenhäuser und Beratungsstellen komplett übernimmt. In den Jahren 2027 und 2028 sollen die Mittel zunächst über die Kommunen an die Träger fließen, von 2029 an direkt vom Land. Bislang wird das Frauenhilfesystem gemeinsam von Land, Kommunen und den Trägern bezahlt. Bei der Vorstellung des Gesetzes nannte die Sozialministerin Heike Hofmann (SPD) die Pläne einen "finanziellen Kraftakt, der aber richtig und wichtig ist".