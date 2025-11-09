Yvonne Gerber hat zwei Katzen daheim. Piete und Filou sind schon etwas älter. Da kann sich immer mal das eine oder andere Zipperlein einstellen. „Je älter, desto mehr Wehwehchen“, sagt sie. Und falls so etwas mal passiert, dann möchte sie gerüstet sein. Deshalb hat sie am Wochenende am Erste-Hilfe-Kurs für Tierbesitzer im Kleintierzentrum Hübner teilgenommen. „Für mich war das echt interessant. Dazu muss man wissen, dass ich als Kinderkrankenschwester auf der Frühchenstation arbeite. Heute habe ich festgestellt, dass Katzen die gleichen Vitalzeichen haben wie ein Frühchen.“