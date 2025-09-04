Es war spät am Abend, etwa 21 Uhr, als ich die Redaktion verließ. Der Tag hatte sich gezogen, voller Termine, voller Worte. Alles, was ich wollte, war Ruhe. Ohne nachzudenken, fuhr ich los – und nahm einen Umweg mitten durch die Meininger Innenstadt. Warum, das weiß ich nicht mehr. Vor mir der Bus, träge in den Haltestellenverkehr eingebunden. Davor ein Auto. Der Bus hielt, ich und der Wagen vor mir zogen vorbei. Ich folgte, ein Stück mechanisch, müde. Dann, nach der ersten Kurve, stand da plötzlich ein kleiner Wagen, quer auf der Straße. Das Auto lief, stand so, als wollte der Fahrer gerade wenden. Das Auto vor mir hupte, schlängelte sich daran vorbei. Auch ich lenkte vorsichtig herum. Genau in diesem Moment sah ich in den Wagen hinein. Auf dem Fahrersitz eine ältere Frau. Sie hing merkwürdig nach links, den Kopf gegen die Scheibe gedrückt, in einem Winkel, der nicht normal war.