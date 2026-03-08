Beispiel: Nilbarsche im Viktoriasee

Im Gegensatz zu kleineren Tieren, die oft unbemerkt in neue Gewässer eingeschleppt werden, etwa weil sie an Schiffsrümpfen haften oder von Vögeln transportiert werden, werden große Arten bewusst in fremde Gebiet gebracht - oft wegen vermuteter wirtschaftlicher Vorteile. Der Studie zufolge haben von jenen 59 gebietsfremden großen Süßwassertieren, für die ein Nutzen dokumentiert ist, jedoch 26 auch negative Auswirkungen - also fast die Hälfte. Dies betreffe insbesondere große Fischarten wie Karpfen, Lachsartige und Welse.