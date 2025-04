Die Berliner Robotikforscherin Rabea Rogge (29) ist als erste deutsche Frau ins Weltall gestartet. Die „Dragon“-Kapsel mit vierköpfiger Besatzung inklusive Rogge hob in der Nacht auf Dienstag vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. „Fram2“ – benannt nach einem norwegischen Polarforschungsschiff des 19. Jahrhunderts – soll rund vier Tage auf einer neuen Umlaufbahn über die Polarregionen fliegen. Dabei soll aus 425 bis 450 Kilometern Höhe etwa Himmelsleuchten untersucht werden. Die Mission findet knapp 47 Jahre nach dem Sojus-Flug mit Sigmund Jähn statt. Der damals 41-Jährige NVA-Soldat aus Morgenröthe-Rautenkranz war am 26. August 1978 als erster Deutscher an Bord eines Raumschiffs in den Kosmos gestartet.