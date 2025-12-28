Es ist Samstagnachmittag. Die Sonne scheint und lockt die Menschen bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt raus in die Natur. Auch im Wald bei Steinach (Kreis Sonneberg) sind Dutzende unterwegs. Immer wieder laufen auch so einige an der Fellbergbaude vorbei. Dort, wo seit nicht ganz einem halben Jahr Stella und Andreas Baumgartner mit Töchterchen Zoe zu Hause sind und ihren Traum verwirklichen wollen.