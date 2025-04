Seit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember hat die IOV Ilmenauer Omnibusverkehr die Linie 311 aufgewertet. Sie wurde als landesbedeutsame Linie im Takt-Bus-System zertifiziert und verkehrt im Zwei-Stunden-Takt von Ilmenau nach Kranichfeld mit Anschluss an den RB 26 von und nach Weimar sowie an die Linie 155 von und nach Hohenfelden/Erfurt. Früher endeten die Fahrten in Stadtilm, nun werden sie über die Kreisgrenze hinausgeführt.