Bunte Filmplakate bedecken eine Scheibe im Flur vom Studiokino (Stuki) in Zella-Mehlis. Hier ist der Arbeitsplatz von Lilith Henning. Nur durch ein winziges Stück freie Scheibe kann man noch in den Workshop-Raum dahinter sehen, gerade mal Platz für zwei oder drei weitere Plakate. Sie alle gehören zu Filmvorstellungen, bei denen die junge Frau im Laufe ihres Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) unterstützt hat. Auch die Plakate hat sie hier selbst aufgehängt. Das gehört zu ihren Aufgaben bei ihrem Freiwilligendienst: Sie druckt Plakate, bestückt Schaufenster und kümmert sich generell darum, dass es in Kinosaal und Café immer ordentlich und gemütlich ist. Sie legt die Programmhefte aus, verteilt Flyer, kümmert sich um Beleuchtung und Catering, übergibt Gästen Geschenke bei Veranstaltungen.