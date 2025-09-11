Vor zwei Wochen berichteten wir über das „Geheimprojekt Sonnenhof“, ein Gebäude der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) Suhl, Am Neuen Friedberg 9, wo seit einigen Wochen umfangreiche Umbaumaßnahmen laufen, die doch die eine oder andere Frage aufwerfen. Die Immobilie, die früher das Zuhause des Seniorenzentrums Sonnenhof war, wird vom Thüringer Ministerium für Justiz, Migration und Verbraucherschutz mit weiteren Gebäuden für die Thüringer Erstaufnahmeeinrichtung durch das Ministerium für Justiz, Migration und Verbraucherschutz angemietet. Da die Erstaufnahmeeinrichtung auf dem Suhler Friedberg im November kommenden Jahres geschlossen werden soll, sollen die Mietverträge noch in diesem Jahr fristgerecht gekündigt werden. Dies wurde zuletzt auch durch den für das Ministerium zuständigen Staatssekretär Christian Klein immer wieder bestätigt.