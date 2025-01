Erstauflage in Oberkatz: Fünf Stunden lang flogen die Karten

Die Idee zu einem Skatturnier am Jahresanfang schien nicht die schlechteste gewesen zu sein, denn ein Dutzend Spieler reizten und stachen am Sonntag im „Jägertreff“ gute fünf Stunden lang. Darunter waren mit den Brüdern Jürgen und Fred Feyser auch zwei Gäste aus Helmershausen sowie der Wiesenthaler Ulrich Fuß, über deren Teilnahme sich der Verein sehr freute. Feuerwehrvereinschef Rainer Löhlein spielte bei den zweimal 36 Runden übrigens auch mit – und rettete die Ehre der Gastgeber mit dem dritten Platz. Platz 1 und 2 ging an die Helmershäuser – Jürgen Feyser landete auf Platz 1, Fred Feyser auf Platz 2. Dass alles regelkonform zuging und alle Punkte richtig gezählt wurden, darauf achtete ein echter „Profi“ – Peter Schüler ist Vorsitzender der Meininger Skatsportfreunde, wohnt mittlerweile in Oberkatz und hatte ein Argusauge auf alles. Die Startgelder wurden komplett ausgespielt und gingen an die ersten drei. Einen Trostpreis – den Eierlikör-Pokal – gewann der Benjamin des Abends, Marcus Krampitz aus Oberkatz, der auf dem 12. Platz landete.