Was für ein Augenblick: Endlich gab es für 380 Mädchen und Jungen, die bereits seit zwei Tagen die verschiedenen Grund-, Gemeinschafts- und Förderschulen in Suhl, Zella-Mehlis, Oberhof, Benshausen und Schmiedefeld besuchen, Zuckertüten. Erst das ist schließlich untrügliches Zeichen für den neuen Lebensabschnitt der Sechs- bis Siebenjährigen. In den Schulen in Suhl, Zella-Mehlis und Benshausen fanden dafür die Schuleinführungsfeiern – mitunter sogar in bis zu drei Durchgängen – statt. In der Zella-Mehliser Schillerschule (Foto rechts) etwa wurden neben den 35 ortsansässigen Mädchen und Jungen auch die acht Erstklässler des Oberhofer Schulteils mit einem bunten Programm der Großen begrüßt, bis alle ihre Zuckertüten erhielten. Gedichte, Lieder, Wünsche begleiteten die Neuankömmlinge in den Schulstart. Bevor es in Familie mit den vielen privaten Feiern weiterging, ließen sie alle gemeinschaftlich Ballons in den Himmel steigen. Sportlich und musikalisch wurden die Erstklässler der Jenaplanschule (Foto links mit der Stammgruppe Bärchen) auf den Beginn der Schulzeit eingestimmt, bevor sie in den Stammgruppen der Bärchen und Mäuschen sowie der Pinguine und Igelchen endlich ihre Zuckertüten in den Armen halten durften. Auch die Schmiedefelder Wildkatzen erlebten in der Suhler Aula ihre spannende Schuleinführung, die für viele Eltern nicht minder aufregend war.