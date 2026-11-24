Elizabeth Debicki ("The Night Manager", "The Crown") spielt Karen mit lässiger, unterkühlter Eleganz. "Sie ist eine Überlebende - sie hat es bis hierhin als Frau in Hollywood im Jahr 1977 geschafft", sagte die 36-Jährige über ihre Figur, die gern alles unter Kontrolle hat - bis sie Cliff begegnet. "Er ist das perfekte Kryptonit, weil man nie weiß, was er als Nächstes tut."

Unterhaltsam ist auch Scott Caan, besonders in Szenen aus Charlies fiktiven Fernsehserien. Mit "Robocop"-Star Peter Weller (79) als Cliffs Vater Gus hat man Potenzial verschenkt. Die Figur ist herrlich, trägt aber wenig zur Story bei.

Liebeserklärung an Kino und Radio

Wie so oft bei Tarantino zelebriert der Film das Kino, etwa wenn detailliert gezeigt wird, wie Cliff im New Beverly Cinema die Filmrolle eines Blaxploitation-Streifens mit "Hot Rod" Harrison (Yahya Abdul-Mateen II) wechselt. Das Kino gehört Tarantino im echten Leben seit 2007.

Zudem senden sich die Figuren Grüße mit Musikwünschen über das Radio. Der Soundtrack ist voller 70er-Jahre-Kracher, darunter Donna Summers "Working the Midnight Shift", das mit den pulsierenden Synthesizer-Klängen von Giorgio Moroder eine Schlüsselszene veredelt. "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" lebt von Nostalgie.

Viele Fäden führen ins Leere

Auch wenn der Film manchmal vor sich hin plätschert, macht es fast zweieinhalb Stunden lang Spaß, Cliffs Abenteuern zuzuschauen. Oft geht es mehr um den Moment als ums große Ganze. Erst gegen Ende nimmt die Geschichte Fahrt auf.

Doch dann lässt der Film sein Publikum abrupt allein. Einige Handlungselemente wirken, als seien sie nicht zu Ende erzählt. Fincher erzählte dem Magazin "Empire", der erste Drehbuchentwurf sei lang genug für zwei Filme gewesen. Rund 60 Seiten habe man gestrichen - möglicherweise der Grund dafür, dass einige Ansätze ins Nichts führen. Vielleicht gibt Tarantinos Roman Aufschluss: "The Adventures of Cliff Booth" erscheint am 8. Dezember.

Tarantinos und Finchers Liebeserklärung ans Kino ist ab dem 26. November ironischerweise nur zwei Wochen lang in IMAX-Kinos zu sehen, bevor sie am 23. Dezember beim Streamingdienst Netflix landet.