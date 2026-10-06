Erst bis 22 Grad, dann kälter: Auf Nebel folgen Regen und Böen in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Wer in Thüringen unterwegs ist, muss zunächst mit Nebel rechnen, ab Donnerstag dann mit Regen und Böen. Mit maximal 13 bis 16 Grad (im Bergland 11 bis 14 Grad) wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ab Donnerstag auch kälter. Die Höchstwerte für Dienstag und Mittwoch geben die Wetterexperten noch mit 20 bis 22 Grad (im Bergland 18 bis 20 Grad) an. An diesen beiden Tagen löst sich der Nebel mit der Zeit auf, am Dienstag wird es heiter und am Mittwoch folgen wenige Wolken.