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Erst bis 22 Grad, dann kälter Auf Nebel folgen Regen und Böen in Thüringen

Nach milden Tagen in Thüringen ist am Donnerstag mit Regen und Windböen zu rechnen. Dass die Temperaturen sinken, zeigt sich besonders im Bergland.

Erst bis 22 Grad, dann kälter: Auf Nebel folgen Regen und Böen in Thüringen
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Am Donnerstag sind in Höhenlagen der Mittelgebirge Windböen und einzelne stürmischen Böen zu erwarten. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Erfurt (dpa/th) - Wer in Thüringen unterwegs ist, muss zunächst mit Nebel rechnen, ab Donnerstag dann mit Regen und Böen. Mit maximal 13 bis 16 Grad (im Bergland 11 bis 14 Grad) wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ab Donnerstag auch kälter. Die Höchstwerte für Dienstag und Mittwoch geben die Wetterexperten noch mit 20 bis 22 Grad (im Bergland 18 bis 20 Grad) an. An diesen beiden Tagen löst sich der Nebel mit der Zeit auf, am Dienstag wird es heiter und am Mittwoch folgen wenige Wolken.

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Auf Regen in der Nacht folgen Böen am Morgen

In der Nacht zum Mittwoch sei es gering bewölkt und es bilde sich gebietsweise Nebel bei Tiefstwerten von 9 bis 4 Grad. Die Nacht darauf wird mit Werten von 13 bis 10 Grad etwas wärmer, wie es heißt. In der Nacht frischt mit dem Regen der Wind auf, am Morgen kommen erste Windböen hinzu.

Am Donnerstag auch Gewitter möglich

Tagsüber ist mit mäßigem Wind, in Höhenlagen der Mittelgebirge mit Windböen und einzelnen stürmischen Böen zu rechnen. Der Vorhersage zufolge bleibt es zunächst bedeckt und regnerisch, beides geht am Nachmittag zurück. Einzelne Schauer und Gewitter seien jedoch nicht auszuschließen.