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Erst bis 22 Grad, dann kälter Auf Nebel folgen Regen und Böen in Sachsen

Nach milden Tagen in Sachsen kündigen sich ab Donnerstag Regen und Windböen an. Dass die Temperaturen sinken, zeigt sich besonders im Bergland.

Erst bis 22 Grad, dann kälter: Auf Nebel folgen Regen und Böen in Sachsen
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Am Dienstag und Mittwoch ist in Sachsen verbreitet mit Nebel zu rechnen. (Archivbild) Foto: Katharina Kausche/dpa

Leipzig (dpa/sn) - Wer in Sachsen unterwegs ist, muss zunächst mit Nebel rechnen, am Donnerstag dann mit Regen und Böen. Mit maximal 15 bis 20 Grad (im Bergland 12 bis 16 Grad) wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ab Donnerstag auch kälter. Die Höchstwerte für Dienstag und Mittwoch geben die Wetterexperten noch mit 20 bis 22 Grad (im Bergland 16 bis 20 Grad) an. An diesen beiden Tagen löst sich der Nebel mit der Zeit auf. Am Dienstag wird es sonnig und am Mittwoch folgen wenige Wolken.

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Regen in der Nacht zum Donnerstag

In der Nacht zum Mittwoch sei es gering bewölkt und es bilde sich gebietsweise Nebel bei Tiefstwerten von 10 bis 3 Grad. Die Nacht darauf wird mit Werten von 13 bis 9 Grad etwas wärmer, wie es heißt. In der zweiten Nachthälfte verdichten sich laut Bericht die Wolken und es breitet sich Regen aus.

Am Donnerstag auch Gewitter möglich

Am Donnerstag sind örtlich Windböen und in den Höhenlagen der Mittelgebirge stürmische Böen zu erwarten. Der Vorhersage zufolge bleibt es zunächst bedeckt und regnerisch, beides geht am Abend zurück. Einzelne Schauer und Gewitter seien jedoch nicht auszuschließen.