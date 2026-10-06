Erst bis 22 Grad, dann kälter: Auf Nebel folgen Regen und Böen in Sachsen

Leipzig (dpa/sn) - Wer in Sachsen unterwegs ist, muss zunächst mit Nebel rechnen, am Donnerstag dann mit Regen und Böen. Mit maximal 15 bis 20 Grad (im Bergland 12 bis 16 Grad) wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ab Donnerstag auch kälter. Die Höchstwerte für Dienstag und Mittwoch geben die Wetterexperten noch mit 20 bis 22 Grad (im Bergland 16 bis 20 Grad) an. An diesen beiden Tagen löst sich der Nebel mit der Zeit auf. Am Dienstag wird es sonnig und am Mittwoch folgen wenige Wolken.