München - Der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in vielen Unternehmen geht nach Analyse des Ifo-Instituts mit schlechteren Jobchancen für Berufsanfänger einher. KI-bedingte Stellenstreichungen in großem Maßstab hingegen beobachten die Münchner Ökonomen bislang nicht. Ifo-Präsident Clemens Fuest und seine Mitarbeiter veröffentlichten einen neuen KI-Frühindikator, der die Folgen der zunehmenden Verbreitung von KI für die Arbeitswelt messen soll. Die Wissenschaftler vergleichen dafür die Beschäftigung und Neueinstellungen in 140 Berufen und setzen diese in Relation zur Ersetzbarkeit menschlicher Tätigkeit durch KI.