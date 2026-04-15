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  6. Leichtes Erdbeben in Region Leipzig gemessen

Erschütterung Leichtes Erdbeben in Region Leipzig gemessen

Nahe Leipzig gab es am Abend ein leichtes Erdbeben. Es soll in einem Radius von 60 bis 70 Kilometern zu spüren gewesen sein. Einem Bericht zufolge ist ein ähnlich starkes Beben schon lange her.

Erschütterung: Leichtes Erdbeben in Region Leipzig gemessen
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In der Region Leipzig hat es ein leichtes Erdbeben gegeben. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Leipzig - In der Region Leipzig/Groitzsch ist am Abend ein leichtes Erdbeben gemessen worden. Nach Daten der TU Bergakademie Freiberg betrug die Intensität 3,2 Magnitude. Der "Leipziger Volkszeitung" sagte der Geophysiker Lutz Sonnabend vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), man gehe nach ersten Berechnungen von einem Epizentrum zwischen Neukieritzsch, Lucka und Groitzsch aus. 

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"In einem Radius von gut 60 bis 70 Kilometern waren die Erschütterungen am Dienstagabend zu spüren", sagte Sonnabend der Zeitung. 

Dem Bericht zufolge war das Beben teils auch in Thüringen zu spüren. Zuletzt habe es ein ähnlich starkes Beben im Jahr 2017 in der Region gegeben.