Erschütterung: Leichtes Erdbeben in Region Leipzig gemessen

Leipzig - In der Region Leipzig/Groitzsch ist am Abend ein leichtes Erdbeben gemessen worden. Nach Daten der TU Bergakademie Freiberg betrug die Intensität 3,2 Magnitude. Der "Leipziger Volkszeitung" sagte der Geophysiker Lutz Sonnabend vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), man gehe nach ersten Berechnungen von einem Epizentrum zwischen Neukieritzsch, Lucka und Groitzsch aus.