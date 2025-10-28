Nachdem im Frühjahr das Aus für die traditionsreiche Ladies Tour verkündet wurde, drohte Thüringen im Hinblick auf hochkarätigen Frauen-Radsport zur Diaspora zu verkommen. Nun gibt es einen Lichtstreif am Horizont, denn die Veranstalter der ehemaligen Frauen-Rundfahrt haben ihren Hut in den Ring geworfen und sich mit dem Standort Thüringen beim Weltverband UCI für ein international ausgeschriebenes Eintagesstraßenrennen beworben. Der sogenannte Women Cycling Day ist im Rennkalender für den 21. Juni 2026 eingetragen.