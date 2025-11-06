Immenstadt (dpa/lby) - Ein Zwölfjähriger hat ein anderes Kind zu einem Diebstahl im Allgäu angestiftet. Der Elfjährige wurde erwischt, als er mit drei Feuerzeugen, ohne zu zahlen, an der Kasse vorbeilief, wie die Polizei mitteilte. Ein Mitarbeiter des Ladens in Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) rief daraufhin die Polizei. Den Beamten erzählte der Elfjährige, dass der Zwölfjährige ihn erpresst hätte. Er habe ihm Schläge angedroht. Der Ältere der beiden hatte bereits zuvor selbst Hausverbot in dem Geschäft erhalten.