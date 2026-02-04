Olympische Winterspiele Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier

Predazzo - Eishockey-Superstar Leon Draisaitl und Skispringerin Katharina Schmid sind bei der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Italien die deutschen Fahnenträger. Das ist das Ergebnis einer Abstimmung unter Sportfans und dem Team für die Spiele in Mailand und Cortina, wie der Deutsche Olympische Sportbund verkündete. Zuerst hatte die "Bild" berichtet. Draisaitl wird die deutsche Fahne ins Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion tragen, Schmid kommt diese Ehre bei der parallelen Zeremonie in Predazzo zu.