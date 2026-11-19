Um halb sieben ist die Schlange vor dem mit blau-weißen Luftballons geschmückten Eingangstor schon zehn Wagen lang. Der Parkplatz frisch geteert und gepflastert, die künftigen Grünflächen mit Erde akkurat aufgefüllt. Zwei blaue Zelte, in denen das Promotion-Team von Doreen kostenlos Bratwürste, Waffeln und Kaffee anbietet – und die Gutscheine für einen Obstkorb eingelöst werden können. „Noch mehr Lose, noch mehr Gewinne“ ruft die kleine Frau, die eifrig die sich ständig verlängernde Schlange abschreitet.