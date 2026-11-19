Um halb sieben ist die Schlange vor dem mit blau-weißen Luftballons geschmückten Eingangstor schon zehn Wagen lang. Der Parkplatz frisch geteert und gepflastert, die künftigen Grünflächen mit Erde akkurat aufgefüllt. Zwei blaue Zelte, in denen das Promotion-Team von Doreen kostenlos Bratwürste, Waffeln und Kaffee anbietet – und die Gutscheine für einen Obstkorb eingelöst werden können. „Noch mehr Lose, noch mehr Gewinne“ ruft die kleine Frau, die eifrig die sich ständig verlängernde Schlange abschreitet.
Eröffnung in Hildburghausen Ansturm auf den neuen Aldi
Peter Lauterbach 19.11.2026 - 09:58 Uhr