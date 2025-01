Passend zum Thema findet die zentrale Eröffnungsfeier dieses Jahr in der ostthüringischen Stadt Gera statt. Damit werde der Tag erstmals seit 20 Jahren wieder in Thüringen eröffnet, hieß es. In Gera gebe es neogotische und barocke Sakralbauten oder Wohnhäuser des Jugendstilbegründers Henry van de Velde und seines Schülers Thilo Schoder. Im Kontrast dazu prägten Ostmoderne und Bauhausarchitektur das Stadtbild.