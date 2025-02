Einen traumhaften Ausblick zu Hutsberg und Neuberg, zur Geba und in das Dorf bietet der große Aufenthalts- und Speiseraum im neu eröffneten Haus der Seniorenwohngemeinschaft „Helmershäuser Hof“. Chantal Ostermann, Mitglied der Geschäftsleitung, betonte bei der Eröffnungsfeier am vergangenen Freitag, man wolle mit dem Konzept des Landhauses die Pflege auf dem Land revolutionieren – liebevoll und nachhaltig sind die Stichworte dafür. Sie richtete den Dank an alle am Bau und dessen Vorbereitung Beteiligten – insbesondere an die Firma Exsos und an die Bürgermeister. Das Landhaus-Team und die Bewohner begrüßte sie herzlich. Tommaso Sleiter von der Organisationsleitung betonte, dass in Helmershausen nun das achte Haus mit dem besonderen Konzept in Thüringen eröffnete. Es schließt die Versorgungslücke zwischen Meiningen und Kaltennordheim.