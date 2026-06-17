Um 19.11 Uhr am Donnerstagabend war es so weit: Luciano Rossi, Präsident des internationalen Schießsport-Weltverbandes ISSF, eröffnete auf dem Marktplatz in Suhl die Junioren-Weltmeisterschaft in Suhl mit den Worten: „Hiermit erkläre ich die Junioren-Weltmeisterschaft 2026 in Suhl für eröffnet!“ Zuvor lobte der Italiener, wie seine vier Vorredner, Suhl als Wiege und Zentrum des internationalen Schießsports.