Fünf Jahre ist es her, dass in der Turnhalle des Sportgymnasiums Oberhof (SGO) Sport gemacht wurde. Die meisten der aktuell 209 Schüler der Eliteschule des Sports kennen die alte Halle nur von Bildern, hatten darin weder Unterricht noch Training. Entsprechend neugierig waren sie auf das Ergebnis der Sanierung. In den vergangenen Wochen hatten viele schon einmal durch die Fenster gelunst, nun durften sie alle in die frisch sanierte Turnhalle. Bei der offiziellen Übergabe am Freitag wurde das erste Mal seit fünf Jahren wieder Sport gemacht in der Turnhalle des Sportgymnasiums.