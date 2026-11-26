Berlin - Mit etwas Glück können Fußball-Fans in Berlin ein Bier von einem echten Weltmeister gezapft bekommen. Thomas "Icke" Häßler, der 1990 in Italien mit der DFB-Elf den Titel holte, übernimmt in seiner Geburtsstadt eine Kneipe im Bezirk Charlottenburg. "In Berlin schließen aktuell viele uralte Kneipen. Dabei machen diese doch gerade unsere Stadt aus. Aus all diesen Gründen war es mir eine Herzensangelegenheit, diesen wunderbaren Ort nach der zwischenzeitlichen Schließung weiterleben zu lassen", sagte Häßler der "Bild".