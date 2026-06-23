Ernteprognose: Thüringens Obstbauern erwarten reiche Kirschenernte

Erfurt (dpa/th) - Die Bäume hängen voll: Thüringens Obstbauern rechnen in diesem Jahr mit einer überdurchschnittlichen Kirschenernte. Nach einer ersten Prognose des Statistischen Landesamtes wird bei Süßkirschen ein Hektarertrag von 7,3 Tonnen erwartet. Das liege um 45 Prozent oder 2,3 Tonnen je Hektar über dem Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2025. Insgesamt gehen die Statistiker von rund 2.000 Tonnen Süßkirschen aus. Die ertragsfähige Anbaufläche betrage derzeit 278 Hektar.