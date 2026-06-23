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Ernteprognose Thüringens Obstbauern erwarten reiche Kirschenernte

Thüringens Kirschbäume tragen in diesem Jahr besonders viele Früchte. Die Prognose: Deutlich mehr Süß- und Sauerkirschen als im Schnitt der vergangenen Jahre.

Ernteprognose: Thüringens Obstbauern erwarten reiche Kirschenernte
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Thüringens Obstbauern können in diesem Jahr besonders viele Kirschen ernten. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Erfurt (dpa/th) - Die Bäume hängen voll: Thüringens Obstbauern rechnen in diesem Jahr mit einer überdurchschnittlichen Kirschenernte. Nach einer ersten Prognose des Statistischen Landesamtes wird bei Süßkirschen ein Hektarertrag von 7,3 Tonnen erwartet. Das liege um 45 Prozent oder 2,3 Tonnen je Hektar über dem Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2025. Insgesamt gehen die Statistiker von rund 2.000 Tonnen Süßkirschen aus. Die ertragsfähige Anbaufläche betrage derzeit 278 Hektar.

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Auch bei Sauerkirschen wird eine bessere Ernte als im langjährigen Mittel prognostiziert. Der erwartete Hektarertrag liege bei 9,9 Tonnen und damit um zehn Prozent beziehungsweise 0,9 Tonnen je Hektar über dem Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2025. Es werde mit einer Erntemenge von rund 1.600 Tonnen Sauerkirschen gerechnet, hieß es. Die Anbaufläche umfasst in Thüringen 160 Hektar.