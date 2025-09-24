Ernteglück in Fehrenbach: Rekordkartoffel bringt fast 2 Kilo auf die Waage

Marco Krügers Kartoffel wiegt fast so viel wie ein ganzes Netz Kartoffeln im Supermarkt. So eine reiche Ernte hatte er bisher noch nicht.
Eigentlich wollten sie am Wochenende nur ein paar Kartoffeln für die Sonntagsklöße ernten, sagt Marco Krüger. Als sie dann eine der Pflanzen herauszogen war da nur das eine Riesenexemplar in der Erde. „Ich habe schon viele Kartoffeln geerntet, aber so eine große ist mir noch nie untergekommen“, sagt Marco Krüger. Anfangs habe er vermutet, dass es gar keine Kartoffel gewesen sei, doch die Herkunft der Riesenknolle konnte er anhand des Krauts klar nachvollziehen. Die Familie baut zur eigenen Versorgung schon seit Jahren Gemüse an, hält Rinder, Schweine und Geflügel. „Da fällt schon eine ganze Mist an, mit dem ich dann auch den Boden dünge“, sagt Krüger. Die Böden im Oberen Wald gelten ohnehin nicht als die besten. Für die normale Ernte hat das bisher immer gut ausgereicht. Und Marco Krüger gibt auch an, dass er es keinesfalls darauf angelegt habe, riesiges Gemüse zu züchten.
„Mein Vater hatte noch eine Handvoll Saatkartoffeln übrig, ganz normale von der Sügemi“, erzählt Krüger. Weil der Vater sie nicht mehr untergebracht hatte, habe er sie in die Erde gebracht. Noch nicht mal ordentlich in eine Reihe gelegt. Bevor die Riesenkartoffel nun wohl verarbeitet wird, wollte Marco Krüger sie der Öffentlichkeit nicht vorenthalten. „So was sieht man ja nicht alle Tage.“ Von den Arbeitskollegen hat er schon viel Anerkennung, Staunen und natürlich „blöde“ Sprüche geerntet. Etwa den mit den dümmesten Bauern und den größten Kartoffeln. Aber auch die Frage sei aufgetaucht, ob die Tschernobyl-Wolke damals direkt über Fehrenbach gezogen sei.
Und da ist ja noch die Frage nach dem Rekord. Kurze Recherchen im Netz ergeben, dass Menschen schon mit Kartoffeln an die Öffentlichkeit gingen, die „nur“ ein Kilo, oder ein bisschen mehr gewogen haben. In Neuseeland hatte vor einigen Jahren ein Paar ein Exemplar mit mehr als sieben Kilo geerntet. Kurz drauf hatte sich herausgestellt, dass es gar keine Kartoffel, sondern eine Kürbisart gewesen sei.
In Fachkreisen ist übrigens auch zu lesen, dass in Deutschland dieses Jahr eine Rekord-Kartoffelernte erwartet wird. Die dürfte sich aber auf die Menge und nicht die Größe beziehen.