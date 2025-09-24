Ernteglück in Fehrenbach: Rekordkartoffel bringt fast 2 Kilo auf die Waage

Damit wird die ganze Familie satt

Eigentlich wollten sie am Wochenende nur ein paar Kartoffeln für die Sonntagsklöße ernten, sagt Marco Krüger. Als sie dann eine der Pflanzen herauszogen war da nur das eine Riesenexemplar in der Erde. „Ich habe schon viele Kartoffeln geerntet, aber so eine große ist mir noch nie untergekommen“, sagt Marco Krüger. Anfangs habe er vermutet, dass es gar keine Kartoffel gewesen sei, doch die Herkunft der Riesenknolle konnte er anhand des Krauts klar nachvollziehen. Die Familie baut zur eigenen Versorgung schon seit Jahren Gemüse an, hält Rinder, Schweine und Geflügel. „Da fällt schon eine ganze Mist an, mit dem ich dann auch den Boden dünge“, sagt Krüger. Die Böden im Oberen Wald gelten ohnehin nicht als die besten. Für die normale Ernte hat das bisher immer gut ausgereicht. Und Marco Krüger gibt auch an, dass er es keinesfalls darauf angelegt habe, riesiges Gemüse zu züchten.