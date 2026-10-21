Ernteerträge: Qualitätseinbußen bei Ernte wegen Hitze und Dürre

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Der Weizenertrag ist nach Angaben des Hessischen Bauernverbandes trotz Hitze und Trockenheit in diesem Jahr stabil, aber regional unterschiedlich. Im Durchschnitt habe der Ertrag bei 72,6 Dezitonnen oder umgerechnet 7.260 Kilogramm pro Hektar gelegen. Je nach Region und Sorte werde er auf 65 bis 90 Dezitonnen geschätzt, "unterdurchschnittlich bis durchschnittlich" sei das, so eine Sprecherin des Verbands.