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Ernteerträge Qualitätseinbußen bei Ernte wegen Hitze und Dürre

Der Sommer mit Hitzerekorden hat den Landwirten zu schaffen gemacht. Welche Kulturen waren regional besonders betroffen?

Ernteerträge: Qualitätseinbußen bei Ernte wegen Hitze und Dürre
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Dürre führte zu Einbußen. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Der Weizenertrag ist nach Angaben des Hessischen Bauernverbandes trotz Hitze und Trockenheit in diesem Jahr stabil, aber regional unterschiedlich. Im Durchschnitt habe der Ertrag bei 72,6 Dezitonnen oder umgerechnet 7.260 Kilogramm pro Hektar gelegen. Je nach Region und Sorte werde er auf 65 bis 90 Dezitonnen geschätzt, "unterdurchschnittlich bis durchschnittlich" sei das, so eine Sprecherin des Verbands.

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Bei anderen Kulturen haben Dürre und Hitze in diesem Sommer nach Angaben des Bauernverbandes je nach Standort zu unterschiedlich starken Ertrags- und Qualitätseinbußen geführt. Besonders betroffen seien regional Kartoffeln, Mais, Zuckerrüben sowie einzelne Obstkulturen.