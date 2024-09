Auf an die 20 Verkaufsstände, informative Wanderungen, Leckeres und Musikalisches dürfen sich auch in diesem Jahr die Besucher des Langewiesener Erntedankfestes freuen. Am kommenden Samstag ist es endlich soweit. Seit etlichen Wochen ist der Kultur-, Heimatpflege und Brauchtumsverein der Heinsestadt, der jetzt die Fäden für die Marktorganisation in den Händen hat, dabei, die Vorbereitungen zu treffen. Unterstützt wird er in der Umsetzung der vielseitigen Veranstaltung von Kirchgemeinde, Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) und Jagdgenossenschaft Langewiesen.