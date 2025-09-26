Eine tolle Ernte konnten die Kinder der Grundschule Schönbrunn aus ihrem neuen Schulgarten einfahren. Weil viele Sponsoren und Ehrenamtliche mitgeholfen haben, den Schulgarten neu zugestalten, wurden sie alle auch zum Erntedankfest in dieser Woche eingeladen. Die Kinder hatten nämlich nicht nur Kartoffeln, Möhren, Kohlrabi und Bohnen geerntet, sondern aus all den Leckereien auch noch gemeinsam etwas gekocht, gebacken oder gebraten. „Jede Gruppe hat etwas zu unserem großen Buffet beigetragen und nun wollen wir alle gemeinsam genießen, was wir gesät und auch geerntet haben“, sagte Schulleiterin Heike Ebert.