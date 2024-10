Erntedank in Kaltenlengsfeld: Auch die Orgel bekam etwas

Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Kirchenchor unter der Leitung von Steffen Köllner, der örtlichen Veeh-Harfen-Gruppe sowie vom Organisten Uwe Göllner an der Rommel-Orgel begleitet. Die Sängerinnen und Musiker erhielten für ihre Darbietungen viel Applaus. Applaudiert wurde auch, als die Christenlehrekinder ihr Gedicht präsentierten. Sie erzählten von dem kleinen Wörtchen „Danke“, das an diesem Nachmittag im Vordergrund stand. Gedankt wurde unter anderem den zahlreichen Spendern, die sowohl Obst, Gemüse und Konserven als auch über 600 Euro für das Erntedankfest gespendet haben. Das Geld ging zum einen an die eigene Kirchgemeinde wie auch an „Brot für die Welt“ und die Meininger Tafel.