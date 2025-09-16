Die Interessengemeinschaft historische Landtechnik des kleinen Ilmenauer Ortsteils ist Initiator und zugleich der Punkt, bei dem alle Fäden zusammenlaufen: An die 100 Leute sind vor, während und nach der Veranstaltung, die alle zwei Jahre stattfindet, zugange, damit das gut besuchte Fest seinem Ruf gerecht wird, so Michael Stief und Nico Franz, die zu den Organisatoren gehören. Gute Organisation sollte auch sein, hatte man um die 700 Gäste bei der letzten Auflage.