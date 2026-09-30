Erntedank in Bayern So lief die Ernte für Bauern, Winzer und Hopfenpflanzer

Das Jahr 2026 habe "uns leider wieder einmal drastisch vor Augen geführt, dass der Klimawandel enorme, ja existenzielle Schwierigkeiten verursachen kann", sagte der Chef des Verbandes der deutschen Hopfenpflanzer, Adi Schapfl, Ende August.

Wein

Die fränkischen Winzerinnen und Winzer müssen sich heuer mit einem mageren Ertrag zufriedengeben - im Schnitt 55 Hektoliter je Hektar. Im Jahr zuvor waren es noch 72 Hektoliter, 2024 etwa 57.

Der Zehnjahresdurchschnitt liegt bei 66,9 Hektolitern. Trockenheit und große Hitze setzten nach Angaben des Fränkischen Weinbauverbands den Trauben zu - und das spiegelt sich dann auch in der Erntemenge wider. Die Preise dürften trotz aller Herausforderungen stabil bleiben.

Die Anbaufläche für Wein in Franken erstreckt sich in etwa von Bamberg bis Aschaffenburg. Insgesamt gibt es eine Ertragsrebfläche von rund 5.800 Hektar - 200 Hektar weniger sind bestockt als noch im Vorjahr (Stand: 1. August 2026).

Obst

Im Obstbau falle die Bilanz gemischt aus, berichtet das Landwirtschaftsministerium. Bei den Erdbeeren etwa liege die Ernte wohl unter der Vorjahresmenge. Äpfel werden derzeit noch geerntet - deshalb ist noch keine Bilanz möglich. Doch auch hier dürfte die Trockenheit Auswirkungen haben. Bei den Süßkirschen sei die Ernte dagegen erfreulich ausgefallen. Deren Ernte war bereits über der Bühne, als das trockene und heiße Wetter einsetzte.

Kirschen werden in Bayern vor allem in der Fränkischen Schweiz und in Unterfranken angebaut. Die Fränkische Schweiz gilt als eines der größten zusammenhängenden Kirschanbaugebiete in Europa mit rund 250.000 Kirschbäumen auf 25 Quadratkilometern.