Erntedank in Bayern So lief das Jahr für Landwirte, Winzer und Hopfenpflanzer

Das Ministerium bilanziert: "Die Ernte von Süßkirschen, Zwetschgen und Erdbeeren ist nach dem Spätfrostjahr 2024, das teilweise durch Totalausfälle gekennzeichnet war, wieder erfreulich ausgefallen."

Hopfen

Ende August betonten die deutschen Hopfenpflanzer, dass sie eine leicht unterdurchschnittliche Ernte erwarten. Dem Verband Deutscher Hopfenpflanzer zufolge waren die Witterungsbedingungen 2025 nicht optimal. Neben lange Zeit ausbleibendem Regen setzten den Pflanzen auch Krankheiten und Schädlinge zu. Die Hallertau ist das mit Abstand größte deutsche Hopfenanbaugebiet – auf 15.680 Hektar wurde ein Ertrag von 35.500 Tonnen geschätzt.

Wein

Die rund 3.400 Winzer in Franken haben in diesem Jahr einen durchschnittlichen Ertrag erwirtschaften können - im Schnitt 72 Hektoliter je Hektar und zwei Bocksbeutel je Rebe. Insgesamt habe Franken eine Ertragsrebfläche von rund 6.000 Hektar.

Mit Wetterkapriolen hatten die Winzer heuer weniger zu kämpfen, allerdings mit steigenden Kosten: Der Weinbauverband sprach von einem Anstieg um 30 bis 40 Prozent. Der Preiskampf gerade mit ausländischen Produzenten sei enorm, die Verbraucher schauten sehr aufs Geld und sparten auch beim Wein, teilte der Fränkische Weinbauverband mit.