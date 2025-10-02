Erntedank in Bayern So lief das Jahr für Landwirte, Winzer und Hopfenpflanzer

Hopfen

Ende August betonten die deutschen Hopfenpflanzer, dass sie eine leicht unterdurchschnittliche Ernte erwarten. Dem Verband Deutscher Hopfenpflanzer zufolge waren die Witterungsbedingungen 2025 nicht optimal. Neben lange Zeit ausbleibendem Regen setzten den Pflanzen auch Krankheiten und Schädlinge zu. Die Hallertau ist das mit Abstand größte deutsche Hopfenanbaugebiet – auf 15.680 Hektar wurde ein Ertrag von 35.500 Tonnen geschätzt.

Wein

Die rund 3.400 Winzer in Franken erwarten einen qualitativ hochwertigen Jahrgang und einen durchschnittlichen Ertrag. Mit rund 6.000 Hektar Rebfläche ist Franken das mit Abstand größte Weinanbaugebiet Bayerns.

Mit Wetterkapriolen hatten die Winzer heuer weniger zu kämpfen, allerdings mit steigenden Kosten: Der Weinbauverband sprach von einem Anstieg um 30 bis 40 Prozent zu Lesebeginn im September. Der Liter Silvaner soll heuer zwischen fünf und acht Euro kosten.