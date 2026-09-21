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Erntebilanz Kirschernte in Thüringen 2026 leicht rückläufig

Die deutschen Kirschbauern konnten nach der ertragreichen Ernte im vergangenen Jahr in diesem Jahr ihr Ergebnis noch einmal steigern. In Thüringen sieht es anders aus.

Erntebilanz: Kirschernte in Thüringen 2026 leicht rückläufig
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Bei den Süßkirschen gab es ein Plus in Thüringen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Erfurt/Wiesbaden (dpa/th) - Die Obstbauern in Thüringen haben 2026 eine etwas schlechtere Kirschernte eingefahren als im vergangenen Jahr. Rund 3.700 Tonnen Süß- und Sauerkirschen wurden in diesem Jahr geerntet - knapp 2,2 Prozent weniger als 2025, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im vergangenen Jahr waren es demnach noch knapp 3.800 Tonnen gewesen. Den Angaben zufolge wurden 245 Tonnen (12,8 Prozent) mehr Süßkirschen geerntet und 328 Tonnen (17,6 Prozent) weniger Sauerkirschen.

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Bundesweit kamen die Betriebe auf 48.500 Tonnen Süß- und Sauerkirschen. Das waren 7,8 Prozent mehr als im Zehnjahresdurchschnitt und 3,0 Prozent mehr als im bereits ertragreichen Vorjahr. Die Zunahme ging allein auf Süßkirschen zurück. Deren Ernte lag deutschlandweit mit 38.900 Tonnen um 16,2 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt. Bei Sauerkirschen fiel die Ernte dagegen deutlich schwächer aus: Mit 9.600 Tonnen lag sie 16,8 Prozent unter dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2025.