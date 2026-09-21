Erfurt/Wiesbaden (dpa/th) - Die Obstbauern in Thüringen haben 2026 eine etwas schlechtere Kirschernte eingefahren als im vergangenen Jahr. Rund 3.700 Tonnen Süß- und Sauerkirschen wurden in diesem Jahr geerntet - knapp 2,2 Prozent weniger als 2025, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im vergangenen Jahr waren es demnach noch knapp 3.800 Tonnen gewesen. Den Angaben zufolge wurden 245 Tonnen (12,8 Prozent) mehr Süßkirschen geerntet und 328 Tonnen (17,6 Prozent) weniger Sauerkirschen.
Erntebilanz Kirschernte in Thüringen 2026 leicht rückläufig
dpa 21.09.2026 - 12:58 Uhr